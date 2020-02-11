В Германии выпустили новый приказ об аресте в отношении гражданинаРФ, подозреваемого в убийстве Хангошвили

Германская Федеральная судебная палата выпустила новый приказ об аресте в отношении российского гражданина, подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили. Это означает, что дело официально переведено в ранг государственного преступления.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung совместно с двумя телеканалами сообщила накануне, что арестованный идентифицирован как Вадим Красиков. Сегодня он был доставлен из Берлина в федеральную прокуратуру, расположенную в городе Карлсруэ, для оглашения решения судебной палаты ФРГ. Официально Красиков подозревается в убийстве гражданина России и Грузии Зелимхана Хангошвили, которого прокуратура ведет под другим именем, а также в нарушении закона об оружии. Против него собраны достаточные улики, доказывающие участие в преступлениях.

Прежний приказ об аресте берлинского суда будет аннулирован. Формально для подозреваемого ничего не изменится. Вадим Красиков будет оставлен в следственном изоляторе. Однако запрос генерального прокурора ФРГ в судебную палату на изменение приказа об аресте означает лишь одно: речь идет не о простом убийстве, а о преступлении против суверенного государства – а именно, Германии. В его совершении подозреваются также госорганы Российской Федерации и Чеченской республики как ее составной части. Многочисленные улики указывают на возможное участие российской стороны в заказном убийстве. Вадим Красиков пока отказывается от показаний.

Убийство Хангошвили давно получило ранг государственной важности. Из Берлина уже были высланы два сотрудника спецслужб, находившихся при российском посольстве. Причиной было нежелание Москвы сотрудничать с германскими органами следствия. Несмотря на многочисленные просьбы на разном уровне российские органы так и не оказали поддержки. Ангела Меркель подняла эту тему во время своего недавнего официального визита в Москву при встрече с Владимиром Путиным. Однако до сих пор Россия не оказывает помощи в расследовании преступления.

Канцлер ФРГ подчеркнула во время переговоров в России, что акт государственного терроризма может привести к тяжелым последствиям для германско-российских отношений.