В Роспотребнадзоре назвали безответственным поведение женщины, вернувшейся из Китая и самовольно покинувшей больницу

В Роспотребнадзоре назвали безответственным поведение жительницы Петербурга, вернувшейся из Китая и самовольно покинувшей инфекционную больницу. Как сообщили «Интерфаксу» в управлении ведомства по Петербургу, за самовольный уход из стационара пациент может быть привлечен к административной ответственности. В случае возникновения у него осложнений отвечать будет и врач, который принимал больного.

Ранее сообщалось, что 32-летнюю петербурженку через неделю после возвращения из КНР поместили в Боткинскую больницу с признаками ОРВИ. Ей предстояло обследование и карантин. Однако ей удалось сломать электронный замок инфекционного бокса и покинуть клинику.