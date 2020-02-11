В Екатеринбурге вынести первый приговор по уголовной статье о сотрудничестве с «нежелательной организацией»

Его вынесли главному редактору интернет-издания «Урал. МБХ медиа» Максиму Верникову.

По решению Ленинского районного суда журналист должен провести триста часов на обязательных работах. Там решили, что Верников сотрудничал с организацией Open Russia Civic Movement, которая признана в стране нежелательной. Уголовное преследование началось после того, как житель Екатеринбурга уже дважды за последний год становился фигурантом подобных дел. Он получал штрафы по обвинению в организации конференции движения «Открытая Россия» и за распространение информации о ней в социальной сети «ВКонтакте», — сообщает «Радио Свобода».

При этом, сам Верников виновным себя не признаёт. Он подчеркивает, что работал на конференции не как организатор, а как журналист, и освещал её в той же роли. Также его защита утверждала, что «Открытая Россия» не является нежелательной организацией, и она не связана с зарегистрированной в Великобритании Open Russia Civic Movement, которая получила такой статус в 2017-м году.

Закон о нежелательных организациях приняли в России с 2015-ого года. Тогда правозащитники из Human Rights Watch и Amnesty international обвиняли Москву в том, что этой инициативой она подавляет гражданскую активность.