Суд в Москве продлил меру пресечения семи фигурантам дела «Нового величия» до 18 мая. По версии следствия, обвиняемые в экстремизме намеревались захватить власть в России путем госпереворота. Сами фигуранты утверждают, что эту идею им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
2020-02-11T21:30:00+03:00
2020-02-11T21:31:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 11 февраля 2020
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