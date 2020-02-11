Суд в Москве продлил меру пресечения семи фигурантам дела «Нового величия» до 18 мая. По версии следствия, обвиняемые в экстремизме намеревались захватить власть в России путем госпереворота. Сами фигуранты утверждают, что эту идею им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.