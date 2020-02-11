В доме Черникова во Втором Неопалимовском переулке, который не дают снести жители района, начались работы

В доме Черникова во Втором Неопалимовском переулке, который не дают снести жители района, начали работать рабочие, рассказала «Эху» муниципальный депутат района Хамовники Александра Парушина.

Доходный дом Черникова был построен в начале XX века. Его хотят снести ради постройки элитного комплекса.