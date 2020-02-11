Прокуратура Махачкалы отказалась возбуждать административное дело о дискриминации в отношении бассейна Анжи Арена. Об этом МБХ медиа сообщила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

Руководство бассейна в январе запретило пускать туда женщин, якобы по просьбе самих посетителей. В надзорном ведомстве усмотрели формальные признаки правонарушения, но дело заводить отказались, поскольку «отсутствует прямой умысел, направленный на наступление вредных последствий в виде ущемления прав и законных интересов указанных лиц».