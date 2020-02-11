Постпред США при НАТО обвинила Россию и Китай в систематических кибератаках на страны альянса

Постпред США при НАТО Кейт Бейли Хатчисон обвинила Россию и Китай в систематических кибератаках на страны альянса. По ее словам, в НАТО не осталось страны, на которую бы ни покушались российские хакеры. В связи с этим постпред призвала союзников разработать меры по усилению внутренней кибербезопасности.
2020-02-11T20:31:00+03:00
2020-02-11T20:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 11 февраля 2020
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