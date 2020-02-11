Постпред США при НАТО обвинила Россию и Китай в систематических кибератаках на страны альянса

Постпред США при НАТО Кейт Бейли Хатчисон обвинила Россию и Китай в систематических кибератаках на страны альянса. По ее словам, в НАТО не осталось страны, на которую бы ни покушались российские хакеры. В связи с этим постпред призвала союзников разработать меры по усилению внутренней кибербезопасности.