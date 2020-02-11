Парламент Северной Македонии ратифицировал договор о вступлении в НАТО. От окончательного членства в альянсе эту страну отделяет только утверждение ее приема парламентом Испании. Заседание испанского парламента по этому вопросу намечено на март.
2020-02-11T20:02:00+03:00
2020-02-11T20:04:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 11 февраля 2020
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