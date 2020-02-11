Жительница Калининграда требует убрать видеокамеру из кабинета УЗИ в одной из местных женских консультаций. Как передает РИА «Новости», первые жалобы в региональный Минздрав стали поступать еще в октябре, но в ведомстве мер не принимали, ссылаясь на то, что консультация якобы является публичным местом.

Жалобы в прокуратуру перенаправлялись обратно в женскую консультацию, но там установку системы наблюдения объяснили законами о противодействии коррупции и терроризму. Сейчас доследственную проверку проводит СК.