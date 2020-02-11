Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас призвал созвать международную конференцию по ближневосточному урегулированию с участием ЕС, США, России и ООН. Об этом он заявил, выступая в Совете безопасности, посвященному плану администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке, который Палестина уже отвергла.

В свою очередь постпред Израиля при ООН Данни Данон заявил на Совбезе, что Аббас пытается переложить ответственность за отсутствие движения к миру на еврейское государство.