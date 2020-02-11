ЕСПЧ обязал РФ выплатить двум матерям, чьи дети подорвались на военном снаряде в Чите, по 40 тысяч евро

ЕСПЧ обязал российские власти выплатить двум матерям, чьи дети подорвались на военном снаряде в Чите, по 40 тысяч евро компенсации. Об этом «Медиазоне» сообщила юрист «Зоны права» Анастасия Коптеев. После взрыва следователи возбудили уголовное дело, но вскоре расследование приостановили из-за невозможности найти подозреваемых. Матери пострадавших детей требовали компенсацию от Минфина, но им отказали.
2020-02-11T19:30:00+03:00
2020-02-11T19:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 11 февраля 2020
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