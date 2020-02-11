ЕСПЧ обязал РФ выплатить двум матерям, чьи дети подорвались на военном снаряде в Чите, по 40 тысяч евро

ЕСПЧ обязал российские власти выплатить двум матерям, чьи дети подорвались на военном снаряде в Чите, по 40 тысяч евро компенсации. Об этом «Медиазоне» сообщила юрист «Зоны права» Анастасия Коптеев. После взрыва следователи возбудили уголовное дело, но вскоре расследование приостановили из-за невозможности найти подозреваемых. Матери пострадавших детей требовали компенсацию от Минфина, но им отказали.