Как официально объявлено в Женеве, вирус будет называтьcя COVID-19. ВОЗ выступает за то, чтобы новым заболеваниям давали нейтральные названия, которые бы не оказывали негативного влияния на определенные страны, регионы, секторы экономики или людей, как это было с такими заболеваниями, как «свиной грипп» или «ближневосточный респираторный синдром».
По словам гендиректора организации Тедроса Гебрейесуса, первая вакцина от коронавируса нового типа может быть готова через полтора года.
ВОЗ дала название новому коронавирусу, который вызвал вспышку заболевания в Китае
Как официально объявлено в Женеве, вирус будет называтьcя COVID-19. ВОЗ выступает за то, чтобы новым заболеваниям давали нейтральные названия, которые бы не оказывали негативного влияния на определенные страны, регионы, секторы экономики или людей, как это было с такими заболеваниями, как «свиной грипп» или «ближневосточный респираторный синдром».