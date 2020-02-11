ВОЗ дала название новому коронавирусу, который вызвал вспышку заболевания в Китае

Как официально объявлено в Женеве, вирус будет называтьcя COVID-19. ВОЗ выступает за то, чтобы новым заболеваниям давали нейтральные названия, которые бы не оказывали негативного влияния на определенные страны, регионы, секторы экономики или людей, как это было с такими заболеваниями, как «свиной грипп» или «ближневосточный респираторный синдром».

По словам гендиректора организации Тедроса Гебрейесуса, первая вакцина от коронавируса нового типа может быть готова через полтора года.