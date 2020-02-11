В чеченских школах и вузах ввели дресс-код на основе исламской культуры

Педагоги в Грозном получили указания строго контролировать стиль одежды учащихся.

Руководители школ должны обратить особое внимание на внешний вид и аккуратность учеников и на состояние классов, рассказали изданию «Кавказский узел» грозненские учителя. По их словам, девочки обязательно должны быть в платочках и с косичками, распускать волосы нельзя. Мальчики — в светлых рубашках. У всех детей должна быть сменная обувь, а все учебники и тетради должны быть в обложках. В учебных заведениях начались министерские проверки. Ожидается аттестация педагогов.

Распоряжения посыпались после назначения в начале февраля новым министром образования республики Идриса Байсултанова — двоюродного брата Рамзана Кадырова. Ранее он занимал должность замруководителя администрации главы республики. Байсултанов является доктором медицинских наук, в свое время он руководил больницей в Гудермесе и грозненским мединститутом.

Своим заместителем новый глава Минобразования назначил богослова, доктора шариатских наук Асвада Хареханова. Некоторые грозненские педагоги высказали сомнение в целесообразности такого назначения, отметив, что вопросами образования должны заниматься профессиональные педагоги с большим опытом работы, а не медики и богословы.

На сайте Минобрнауки Чечни о дресс-коде для школьников пока не упоминается. При этом информацию о проверках в ведомстве подтвердили.