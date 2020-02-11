Новым титульным спонсором Российской футбольной Премьер-лиги станет «Тинькофф Банк»

Как сообщил Betting Insider, сумма соглашения составит около 300 млн рублей.

В сентябре прошлого года сообщалось, что еще весной «Тинькофф» вел переговоры о партнерстве с РПЛ. Ранее банк также претендовал на статус банка-партнера Российского футбольного союза, но в итоге на эту роль был выбран «Газпромбанк». Накануне издание Betting Insider сообщило, что банк «Тинькофф» заключит контракт титульного спонсора с РПЛ. С нового сезона первенство будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига», а сумма соглашения составит около 300 млн руб.

Интересно, что сам основатель банка Олег Тиньков 6 лет назад заявлял, что никогда не в жизни не будет спонсировать российский футбол, назвав отечественный чемпионат «жалким зрелищем». Впрочем, и сейчас владелец 40 % акций банка своего мнения не поменял.

«Банк «Тинькофф» решил, что у него миллионы владельцев карт и это болельщики футбола. Бюджет на маркетинг и спонсорство в нынешнем году -10 млрд руб. — пусть как хотят, так и тратят», — написал Олег Тиньков на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее у чемпионата России за всю историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».