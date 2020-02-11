В Москве заработала система распознавания лиц на 105 тысяч камер. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный департамент информационных технологий, система в режиме онлайн оцифровывает лица и сравнивает их с розыскными базами. Ранее «Коммерсантъ» писал, что мэрия планирует потратить на этот проект 2 млрд рублей