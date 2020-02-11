Сделка по передаче Банком России 50% +1 акция Сбербанка правительству начнется в апреле

Процедура пройдет несколькими траншами. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники. Ранее сегодня Минфин сообщил, что совместно с Банком России разработан законопроект который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбера. Предполагается, что пакет ЦБ будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
2020-02-11T18:30:00+03:00
2020-02-11T18:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 11 февраля 2020
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