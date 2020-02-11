Смольный не включил здание бывшей медсанчасти на улице Одоевского в список памятников архитектуры

Это произошло, несмотря на то, что независимая экспертиза Минюста нашла признаки коррупции в таком решении.

Комитет по охране памятников сослался на историко-культурную экспертизу трехлетней давности. Ее провела московский эксперт Татьяна Кудрявцева. По ее мнению, здание не представляет никакой ценности. По мнению же петербургского специалиста Марии Бредовой, здание статуса памятника достойно. Но ее экспертизу Комитет отклонил. В связи с этим градозащитники считают, что вместо него и парка могут построить жилье. Здание и парк более 10 лет назад перешло в частные руки. Незадолго перед тем, как стало известно об отказе признать здание на Одоевского памятником, депутат городского парламента Алексей Ковалев обратился в Минюст за экспертной антикоррупционной оценкой. Согласно ей, решение об отказе считается незаконным из-за того, что административные процедуры в Смольном соблюли не полностью. А именно, не приняли заключение рабочей группы экспертов Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, рассказал «Эху» Алексей Ковалев.

Здание на Одоевского принадлежит компании, которой, как считают градозащитники, через цепочку фирм владеет крупный петербургский застройщик — ЛидерГрупп. Его совладелец другой депутат петербургского Заксобрания Александр Рассудов. Он опроверг причастность Лидер Групп к проекту на Одоевского.

Комитет по охране памятников, в свою очередь, так прокомментировал решение не давать зданию на Одоевского охранный статус: «Манипулирование статусом памятника – удобный и простой инструмент влияния на инвестора или собственника. КЦ. В Комитете также отметили, что отказ во включении в реестр – это не «зеленый сигнал» к сносу или перестройке какого-либо объекта.

Владелец здания в прошлом году уже пытался изменить назначение участка на зону деловой застройки и жилых домов, однако получил отказ от комиссии по землепользованию и застройке.