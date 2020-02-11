Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене

Им вменяют разглашение секретных данных спецслужбам Латвии о действующем оперативнике управления ФСБ, побывавшем на их свадьбе.

Следственное управление ФСБ завершило расследование уголовного дела. Его фигуранты — эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец. Накануне им предъявили обвинение. Деталей спецслужба не раскрывает. Как стало известно «Коммерсанту», в материалах 12 томов и в них только один эпизод. Он произошел в апреле 2015 года, когда пара играла свадьбу. В числе приглашенных был сотрудник ФСБ. Как рассказал отец обвиняемой Константин Зимин, чекист, о котором идет речь, является давним приятелем его дочери — они вместе учились в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Выпив за праздничным столом, молодой человек не только открыто говорил, где работает, но и раздавал визитки и фотографировался с гостями, среди которых были жители Латвии. По словам отца, никто и не думал, что это какое-то преступление. Дело возбудили после того, как фотографии и видео со свадьбы выложили в интернет, а затем показали по одному из прибалтийских телеканалов. Константин Зимин считает обвинение несправедливым.

Константин Зимин добавил, что потратил большие деньги на адвокатов и теперь ему уже не на что защищать дочь и зятя. При этом он отметил, что гостей со свадьбы никто не опрашивал, хотя они могли подтвердить их версию, а сам сотрудник ФСБ не проходит по делу даже свидетелем.

Антонину Зимину задержали летом 2018-го и поместили в СИЗО «Лефортово». Она по-прежнему остается там, хотя разрешенный законодательством срок содержания под стражей уже истек. Прошлым летом арестовали и ее мужа. Свою вину они не признают.