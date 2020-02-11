Козак в новой должности заместителя главы администрации президента будет заниматься отношениями России и Украины

Дмитрий Козак в своей новой должности заместителя главы администрации президента будет заниматься отношениями России и Украины. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Козак будет заниматься также и участием России в различных интеграционных процессах. Песков отрицательно ответил на вопрос о том, подписано ли прошение об отставке помощника президента Владислава Сурков, который ранее в Кремле курировал украинскую тему.

Отметим, что сегодня же Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Назначение Козака на украинское направление в Киеве пока воспринимают с осторожностью. Об этом «Эху» сказал местный политолог Тарас Березовец.

Назначение нового главы президентской администрации на Украине может означать переход власти на пророссийский путь, — так считают в партии «Батькивщина». В свою очередь, соратники Владимира Зеленского говорят, что назначение главой офиса президента Андрея Ермака означает то, что внешней политике будет уделяться больше внимания.