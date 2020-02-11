Действие последнего договора, ограничивающего гонку вооружений между Россией и США заканчивается через год

Действие последнего договора, ограничивающего гонку вооружений между Россией и США заканчивается уже через год.

Новый договора СНВ, который ограничивает Москву и Вашингтон чуть более чем полутора тысячами стратегических ядерных боеголовок и семьюстами средствами их доставки, истекает 5 февраля 2021 года. В договоре прописана процедура его продления на пять лет. Российский президент призвал США начать переговоры по их реализации, однако администрация Дональда Трампа не торопится это делать, пишет The Washington Post (перевод сайта Иносми). Несмотря на то, что за прошедшее время обе страны последовательно модернизировали ядерные силы, руководствуясь собственными циклами, они, тем не менее, придерживались отраженных в договоре ограничений. Без продления СНВ-3 все они будут отменены.

Россия последние годы с гордостью говорила о своих новых программах, в частности, о гиперзвуковой ракете, а США подтвердили факт развертывания новых ядерных боеголовок малой мощности – в ответ на готовность России применить тактическое ядерное оружие. Было бы лучше обсуждать новый договор, касающийся этого оружия, поскольку тактическое ядерное вооружение никогда не подпадало под ограничения, чем проектировать новую боеголовку, считает обозреватель издания. Но договоры, похоже, вышли из моды, пишет автор статьи: США в прошлом году вышли из действовавшего более 30 лет договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за предполагаемых нарушений соглашения со стороны России. Сейчас Вашингтон стремится посадить за стол переговоров по ядерному оружию Китай. Однако это требование, скорее, выглядит как защитная мера от продления СНВ, чем реальная попытка сохранить договор в силе, пишет The Washington Post.

Два бывших руководителя дипломатических ведомств России и США, Мадлен Олбрайт и Игорь Иванов, в совместной статье в The New York Times, со своей стороны также пытаются сохранить последний ядерный договор. По их мнению, нынешнее положение дел в этой сфере не отвечает интересам ни одной из сторон и порождает риски для глобальной безопасности, поскольку Россия и США — единственные страны, способные своими ядерными арсеналами уничтожить все человечество.

Оба дипломата отмечают, что Договор СНВ-3 гарантирует жизненно важные меры контроля над ядерным вооружением, что уже само по себе служит укреплению стратегической стабильности.