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18:08, 11 февраля 2020

Трамп представил бюджет на будущий год, который предполагает существенное увеличение расходов на ядерный арсенал

Дональд Трамп представил бюджет на будущий год, который предполагает существенное увеличение расходов на ядерный арсенал страны. В военной сфере главными соперниками названы Китай и Россия.

Дональд Трамп предлагает потратить на оборону в следующем году $740 млрд. При этом Бюджет Пентагона президент США намерен снизить на 1%, до 705 млрд долларов. А вот затраты на ядерный арсенал страны увеличатся на 20%: почти 29 млрд долларов из бюджета Пентагона должно быть потрачено на модернизацию систем доставки ядерного оружия и еще 20 миллиардов заложено в бюджет администрации по ядерной безопасности США.

Трамп хочет инвестировать в ядерную подлодку класса Колумбия, а также продолжить инвестиции в истребитель F-35. 2.8 млрд долларов предлагается вложить в продолжение разработки бомбардировщика B-21 и еще 1.5 млрд потратить на программу новой интерконтинентальной баллистической ракеты. 107 млрд Трамп хочет потратить на разработку сверхзвуковых ракет компанией Локхид Мартин.

Все это является существенным сдвигом в приоритетах Пентагона: переход от борьбы с инсургентами на ближнем востоке к военному противостоянию с Китаем и Россией. Чтобы избежать отмены этого курса после возможной смены президента на выборах в этому году, Белый дом заложил военные траты в бюджет как «необратимая имплементация» национальной оборонной стратегии.

Дональд Трамп признал, что США располагают «сверх-быстрыми ракетами», но такие же, как он выразился, есть и у России с Китаем.

Количество высокоточных крылатых ракет в Российской Армии за последние 9 лет увеличилось более чем в 30 раз. Об этом как раз сегодня сообщил Сергей Шойгу. Всего к концу этого года доля современного вооружения в войсках должна составить более 70%, — подчеркнул Шойгу.



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