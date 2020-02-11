Дональд Трамп представил бюджет на будущий год, который предполагает существенное увеличение расходов на ядерный арсенал страны. В военной сфере главными соперниками названы Китай и Россия.

Дональд Трамп предлагает потратить на оборону в следующем году $740 млрд. При этом Бюджет Пентагона президент США намерен снизить на 1%, до 705 млрд долларов. А вот затраты на ядерный арсенал страны увеличатся на 20%: почти 29 млрд долларов из бюджета Пентагона должно быть потрачено на модернизацию систем доставки ядерного оружия и еще 20 миллиардов заложено в бюджет администрации по ядерной безопасности США.

Трамп хочет инвестировать в ядерную подлодку класса Колумбия, а также продолжить инвестиции в истребитель F-35. 2.8 млрд долларов предлагается вложить в продолжение разработки бомбардировщика B-21 и еще 1.5 млрд потратить на программу новой интерконтинентальной баллистической ракеты. 107 млрд Трамп хочет потратить на разработку сверхзвуковых ракет компанией Локхид Мартин.

Все это является существенным сдвигом в приоритетах Пентагона: переход от борьбы с инсургентами на ближнем востоке к военному противостоянию с Китаем и Россией. Чтобы избежать отмены этого курса после возможной смены президента на выборах в этому году, Белый дом заложил военные траты в бюджет как «необратимая имплементация» национальной оборонной стратегии.

Дональд Трамп признал, что США располагают «сверх-быстрыми ракетами», но такие же, как он выразился, есть и у России с Китаем.

Количество высокоточных крылатых ракет в Российской Армии за последние 9 лет увеличилось более чем в 30 раз. Об этом как раз сегодня сообщил Сергей Шойгу. Всего к концу этого года доля современного вооружения в войсках должна составить более 70%, — подчеркнул Шойгу.