Первые в нынешнем избирательном цикле в США первичные выборы стартовали в штате Нью-Гемпшир

Они проходят на фоне неудавшегося импичмента президента и не совсем определенной ситуации в Демократической партии.

Республиканец Дональд Трамп участвует в предвыборной гонки в отсутствии серьезных конкурентов в своей партии. Демократам же предстоит распределить голоса 33 делегатов, которые поедут на съезд партии, где и будет назван кандидат на президентских выборах.

Главная интрига голосования в Нью-Гемпшире состоит в том, удастся ли бывшему вице-президенту Джо Байдену вернуть лидерство среди демократов после собраний партийных активистов в Айове. Байден там занял лишь четвертое место.

Опросы общественного мнения показывают резкое падение уровня его популярности, — напомнил «Эху» журналист Михаил Таратута. По результатам голосования в Нью-Гемпшире демократы могут сменить своего кандидата на выборах, — уверен экономист Сергей Алексашенко.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября.