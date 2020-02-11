Голосование по поправкам в конституцию, возможно, проведут 22 апреля. Дата совпадает с юбилеем Владимира Ленина.

Выяснять мнение россиян по поводу изменений в основной закон страны власти, предположительно, собираются в будний день. Сразу несколько собеседников, близких к Кремлю, рассказали РБК, что голосование предлагается провести в среду, 22 апреля. Эта дата не просто совпадает с днём рождения основателя советского государства Владимира Ленина, а с его 150-летием. День могут объявить выходным, сообщили два собеседника, близких к администрации президента. Голосование по поправкам в конституцию может пройти 22 апреля, подтвердил «Интерфаксу» источник, близкий к рабочей группе, которая готовит коррективы в Основной закон страны. Такая дата обсуждается в числе других, но решения ещё нет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

До этого некоторые СМИ называли дату 12 апреля. Так референдум могли бы совместить с Днём космонавтики, но до этого дня поправки, судя по всему, принять не успеют. 19 апреля для голосования неудобна, поскольку в этот день Пасха, рассказывали источники, знакомые с ситуацией. В качестве ещё одного варианта предлагалось воскресенье 26-го апреля. Между тем до сих пор неясно, как будет проходить голосование. Представители политических сил разных взглядов и общественных организаций призывают проводить его отдельно по каждой поправке. Тогда как в Госдуму президент Путин внёс их одним документом и оперативно создал рабочую группу, которая прорабатывает его предложения. Большинство в ней не имеет отношения к юриспруденции. В группе спортсмены, писатели, деятели искусства и даже казаки, что вызывает много вопросов и критики.

Госдума приняла президентский проект закона в первом чтении 23 января. Второе, основное, планировали на этой неделе, но теперь отложили на неопределённый срок – предложения как поправить основной закон страны продолжают поступать.

Символичным назвал выбор дня рождения Ленина для голосования по изменению конституции координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Он отметил, что на 22-е апреля у левой оппозиции уже намечен целый ряд мероприятий.

Плебисцит лучше провести в единый день голосования. – считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Дата 22 апреля выбрана случайно, поскольку власти сами пока не определились с тем, что делать с поправками в Конституцию, — так считает политолог Андрей Колесников.

Возможно, ситуация прояснится в ближайшие дни. Владимир Путин в четверг будет встречаться с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Отметим, что предложения по поправкам в Конституцию продолжают поступать. Так, к примеру, сегодня стало известно, что группа депутатов Госдумы и сенаторов предложила предоставить право бывшим президентом России пожизненно, после окончания срока полномочий, становиться членами Совета Федерации.