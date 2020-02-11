Столичные власти назвали даты общегородских субботников в 2020 году

Они пройдут 11 и 25 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин уже принял соответствующее распоряжение. Субботники пройдут во дворах, парках и на территориях социальных объектов. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь. Они будут убирать мусор и прошлогоднюю листву с газонов, обустраивать клумбы, высаживать деревья и кустарники. Городской штаб субботников возглавит заммэра Петр Бирюков.
2020-02-11T17:31:00+03:00
2020-02-11T17:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 11 февраля 2020
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