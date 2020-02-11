Столичные власти назвали даты общегородских субботников в 2020 году

Они пройдут 11 и 25 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин уже принял соответствующее распоряжение. Субботники пройдут во дворах, парках и на территориях социальных объектов. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь. Они будут убирать мусор и прошлогоднюю листву с газонов, обустраивать клумбы, высаживать деревья и кустарники. Городской штаб субботников возглавит заммэра Петр Бирюков.