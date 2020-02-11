Все члены экипажа сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли

Об этом РИА «Новости» сообщил сирийский военный источник. Источник подчеркнул, что вертолет выполнял боевую задачу и был сбит боевиками запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра». По различным данным сирийский правительственный вертолет могла сбить как вооруженная оппозиция страны, так и турецкие военные.