Все члены экипажа сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли

Об этом РИА «Новости» сообщил сирийский военный источник. Источник подчеркнул, что вертолет выполнял боевую задачу и был сбит боевиками запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра». По различным данным сирийский правительственный вертолет могла сбить как вооруженная оппозиция страны, так и турецкие военные.
2020-02-11T17:31:00+03:00
2020-02-11T17:33:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2586286-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 11 февраля 2020
Загрузка комментариев...