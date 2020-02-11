Министр образования Чечни Идрис Байсултанов ввел для учащихся школ и вузов дресс-код

Теперь они обязаны одеваться в соответствии с исламской культурой. Как сообщает «Кавказский узел», учителя обязаны обращать особое внимание на внешний вид школьников и студентов. Девочки обязательно должны быть в платках, распускать волосы нельзя. Мальчики — в светлых рубашках. По данным издания, министр образования Чечни – двоюродный брат Рамзана Кадырова. Заместителем Байсултанова является богослов, доктор шариатских наук Асвад Хареханов.
2020-02-11T17:30:00+03:00
2020-02-11T17:30:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 11 февраля 2020
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