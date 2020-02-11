Министр образования Чечни Идрис Байсултанов ввел для учащихся школ и вузов дресс-код

Теперь они обязаны одеваться в соответствии с исламской культурой. Как сообщает «Кавказский узел», учителя обязаны обращать особое внимание на внешний вид школьников и студентов. Девочки обязательно должны быть в платках, распускать волосы нельзя. Мальчики — в светлых рубашках. По данным издания, министр образования Чечни – двоюродный брат Рамзана Кадырова. Заместителем Байсултанова является богослов, доктор шариатских наук Асвад Хареханов.