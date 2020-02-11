Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался против проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ 22 апреля, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Зюганов также добавил, что КПРФ не видят смысла голосовать по конституции во II чтении, если не учтут их поправки