Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался против проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ 22 апреля, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Зюганов также добавил, что КПРФ не видят смысла голосовать по конституции во II чтении, если не учтут их поправки
Зюганов высказался против проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ 22 апреля
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался против проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ 22 апреля, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина.