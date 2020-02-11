Следственное управление ФСБ завершило расследование дела в отношении бывшего экспорта Фонда им. Горчакова и ее мужа

Следственное управление ФСБ завершило расследование дела в отношении бывшего экспорта Фонда имени Горчакова Антонины Зиминой и ее мужа Констатина Антонца. Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте на их свадьбе. Бывший однокашник Зиминой по университету, раздавал свои визитки, фотографировался с гостями не скрывал своей принадлежности к спецслужбе, пишет «Коммерсантъ».

Отец Антонины Зиминой Константин Зимин считает обвинение несправедливым Зимин сказал, что потратил большие деньги на адвокатов и теперь ему уже не на что защищать дочь и зятя.