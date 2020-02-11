Акции Сбербанка выросли более чем на 2%

Эксперты связывают это с планами правительства выкупить пакет ЦБ в Сбере за счет средств Фонда национального благосостояния.

Ранее сообщалось, что Минфин и ЦБ разработали соответствующий законопроект. Документ направлен на согласование в правительство.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян сказал «Эху», что для клиентов это решение ничего не означает, однако для Сбербанка это логичное и давно необходимое решение, потому что банк не может быть дочкой регулятора. Тосунян напомнил, что 51 процент акций Сбербанка принадлежал Центробанку, 49 процентов частным инвесторам.