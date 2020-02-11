Власти Таиланда запретили круизному лайнеру заходить в свой порт из-за подозрения на коронавирус у пассажиров

Власти Таиланда запретили круизному лайнеру Westerdam заходить в свой порт из-за подозрения на коронавирус у пассажиров. Корабль находится в море уже почти две недели — его отказались принять Япония, Филиппины и остров Гуам. По сведениям Блумберг, на борту находятся около полутора тысяч пассажиров и более 800 членов экипажа При этом компания – судовладелец утверждает, что случаев заболевания не зарегистрировано и судно не на карантине.
2020-02-11T16:32:00+03:00
2020-02-11T16:35:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2586258-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 11 февраля 2020
Загрузка комментариев...