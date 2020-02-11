Минтранс оценил убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 миллиарда рублей. Как сообщил замглавы Минтранса Александр Юрчек, эти цифры еще не окончательные.

Полеты были приостановлены из-за вспышки коронавируса в КНР. Регулярные рейсы продолжает выполнять только Аэрофлот. С 14-го февраля прекратятся и чартерные рейсы.