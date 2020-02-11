ФСБ завершила расследование дела о госизмене против жительницы Калининграда и ее мужа

ФСБ завершила расследование дела о госизмене против жительницы Калининграда Антонины Зиминой и ее мужа Константина Антонца. Их обвиняют в раскрытии личности действующего сотрудника ФСБ спецслужбам Латвии. По словам отца Зиминой, оперативник, о котором идет речь, — университетский знакомый его дочери, который был у нее на свадьбе и сам рассказывал о своей работе и фотографировался с другими гостями. Эти фото, позже попавшие в соцсети и на телевидение, и стали поводом для уголовного дела. Сам сотрудник ФСБ не проходит по нему даже свидетелем. До задержания Антонина Зимина была независимым экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Зимину задержали летом 2018 года.