В Москве полиция задержала руководителя городского отделения партии «Другая Россия» Ольгу Шалину. Шалина пояснила «МБХ медиа», что ее задержали по подозрению в демонстрации символики экстремистской организации: якобы, она разместила в Instagram фото с экстремистской символикой. По словам Шалиной, она просто шла по улице, когда ее задержали.