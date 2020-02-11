В Москве полиция задержала руководителя городского отделения партии «Другая Россия» Ольгу Шалину. Шалина пояснила «МБХ медиа», что ее задержали по подозрению в демонстрации символики экстремистской организации: якобы, она разместила в Instagram фото с экстремистской символикой. По словам Шалиной, она просто шла по улице, когда ее задержали.
2020-02-11T16:31:00+03:00
2020-02-11T16:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 11 февраля 2020
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