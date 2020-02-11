Суд в Екатеринбурге вынес первый в РФ приговор по уголовному делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией»

Суд в Екатеринбурге вынес первый в России приговор по уголовному делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией». Бывшему координатору «Открытой России» и главному редактору «Урал. МБХ медиа» Максиму Верникову назначено 300 часов обязательных работ. К уголовной ответственности по этому обвинению можно привлечь в том случае, если человек более двух раз за год привлекался к административной.