Суд в Екатеринбурге вынес первый в РФ приговор по уголовному делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией»

Суд в Екатеринбурге вынес первый в России приговор по уголовному делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией». Бывшему координатору «Открытой России» и главному редактору «Урал. МБХ медиа» Максиму Верникову назначено 300 часов обязательных работ. К уголовной ответственности по этому обвинению можно привлечь в том случае, если человек более двух раз за год привлекался к административной.
2020-02-11T16:30:00+03:00
2020-02-11T16:33:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2586250-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:30, 11 февраля 2020
Загрузка комментариев...