Минфин и ЦБ разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка

Документ направлен в правительство. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен правительством за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости. При этом, по словам министра финансов Антона Силуанова, смена контролирующего акционера не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан. Необходимость продажи акций Сбербанка была продиктована тем, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа, возникал конфликт интересов.