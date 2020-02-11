Центральный банк продаст акции Сбербанка по рыночной стоимости

Разработан соответствующий законопроект, он уже направлен в правительство. ЦБ работал над документом вместе с Минфином. В сообщении ведомства отмечается, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует определенный конфликт интересов. Продажа акций Сбербанка позволит снять все вопросы.
2020-02-11T16:02:00+03:00
2020-02-11T16:05:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:02, 11 февраля 2020
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