В МИДе России раскритиковали действия Японии в отношении круизного лайнера, которое стоит на карантине в Японии

В МИДе России раскритиковали действия Японии в отношении круизного лайнера «Даймонд Принцесс», которое стоит на карантине в порту Йокогамы. В эфире «Русского радио» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что Токио «демонстрирует несистемный и хаотичный подход» к решению проблемы и это вызывает большие вопросы. Число зараженных коронавирусом на лайнере увеличилось до 136 человек. Пассажиры пытаются сами себя обезопасить, — рассказал один из туристов Дэвид Абель.

Между тем появились сообщения, что власти Японии намерены эвакуировать с круизного судна пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями. Точное число не уточняется.