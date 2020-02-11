Заболевшая коронавирусом китаянка, госпитализированная в Тюмени, выздоровела

Ее выписали из больницы.

«Лабораторные исследования показали, что все хорошо», — сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, уточнив, что речь идет о китайской студентке Тюменского индустриального университета, у которой 31 января был выявлен новый вирус. Девушка не представляет опасности для окружающих, она продолжит обучение в университете. Заболевание у нее протекало в легкой форме, отметили в областном управлении Роспотребнадзора. Результаты анализов четырех студентов из КНР, которые контактировали с заболевшей, отрицательные. Их выпишут по окончании карантина.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к выписке готовят двоих пациентов с коронавирусом в России. Новых заразившихся нет. Второй заболевший находится в читинской инфекционной больнице. Это тоже гражданин Китая. Ранее он жаловался на условия содержания и лечение. Власти Забайкалья назвали его жалобы необоснованными.

Всего в мире выявлено свыше 43 тысяч инфицированных, число погибших превысило тысячу человек, выздоровели более 4 тысяч.