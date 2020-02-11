Минтранс предложил выделить более 1,5 млрд рублей авиакомпаниям в качестве компенсации за приостановку рейсов в Китай

Минтранс предложил выделить более полутора миллиардов рублей авиакомпаниям в качестве компенсации за приостановку рейсов в Китай. Как сообщил замглавы ведомства Александр Юрчик, у Минфина другая позиция по поводу методики расчета суммы, поэтому в итоге она может быть скорректирована.
2020-02-11T15:31:00+03:00
2020-02-11T15:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 11 февраля 2020
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