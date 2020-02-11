Президент Турции пригрозил Сирии «высокой ценой» за убийство пяти турецких военных в Идлибе. Еще пять человек получили ранения. Реджеп Тайип Эрдоган завтра объявит о новых решениях по Сирии. Одновременно в Москве и Анкаре анонсировали телефонный разговор президентов Турции и России.