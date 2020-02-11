Голосование по поправкам в Конституцию может быть проведено 22 апреля, это будний день и его могут объявить выходным

Голосование по поправкам в Конституцию может быть проведено 22-го апреля, это будний день и его могут объявить выходным. Об этом сообщают информированные источники РБК и «Интерфакса».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня призвал не спешить.

Между тем, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя возможность проведения голосования 22-го апреля напомнил, что в этот день будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. Он считает, что «нет смысла тащить на юбилейные даты подобные голосования».