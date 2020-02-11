В НАТО выражают опасения из-за разработки Россией ракет, нарушающих условия ДРСНД

В альянсе готовят ответ, но он не будет зеркальным. Об этом генеральный секретарь североатлантического Йенс Столтенберг сказал во время пресс-конференции, предваряющей саммит министров обороны блока.

«Россия нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Договор, который соблюдает только одна сторона, не имеет смысла». Эту фразу в НАТО повторяют уже много месяцев. Она прозвучала на сегодняшней пресс-конференции несколько раз. Йенс Столтенберг дал понять, что угроза со стороны России, разрабатывающей такие ракеты, на фоне разрыва договора станет одной из главных тем на этом саммите. Министры, по его словам будут обсуждать, ответ на этот вызов — согласовывать пакет оборонительных мер. Что он будет из себя представлять, пока неясно. Генсек Альянса не стал раскрывать подробности, отметив лишь, что работа в этом направлении уже ведется. При этом он подчеркнул, что важно избежать новой гонки вооружений. По словам Столтенберга, в НАТО не хотят принимать зеркальные меры, альянс не планирует размещать в Европе ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками. Генсек также отметил, что блок будет принимать участие в консультациях, связанных с разработкой соглашений о сдерживании вооружений, которые могут прийти на смену ДРСНД.

Россия на пресс-конференции упоминалась и в другом контексте. Речь зашла об обострении ситуации в сирийской провинции Идлиб. Столтенберг призвал режим Башара Асада, поддерживаемый Россией, прекратить атаки, в ходе которых страдает гражданское население.

Напомним, что в итоговом заявлении юбилейного саммита НАТО Россия названа страной, которая вызывает наибольшее беспокойство.