В Нью-Гэмпшире начинаются праймериз демократов и республиканцев

Для противников президента Трампа они не менее важны, как и штат Айова, где неделю назад стартовала предвыборная президентская коампания.

В Айове были неформальные встречи сторонников партии, на которых они голосовали за кандидатов, в Нью-гэмпшире открытые или тайные первичные выборы. Сюрпризы у республиканцев вряд ли будут и праймериз выиграет президент, а вот у демократов явного лидера пока нет. Внимание приковано к Питу Буттиджичу, он успешно показал себя на прошлой неделе. Бывший мэр городка Индианы на долю процента, но опередил сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Пока их считают основными претендентами. К слову, Сандерс 4 года назад на праймериз в Нью-Гэмпшире убедительно победил Хиллари Клинтон. Власти штата ждут явку на уровне 50ти процентов и активизацию демократов. Первые праймериз считаются не менее важными, чем и кокусы в Айове, они позволят победителю упрочить позиции и привлечь к себе ещё больше внимания СМИ. Те, же кто выступит неудачно, могут досрочно выйти из предвыборной гонки. Опрорсы фиксируют резкое падение уровня популярности Бывшего вице-президента СШа Джо Байдена.

Он, кстати, не исключил, что может выйти из кампании, если сегодня проиграет. В Айове политик занял только четвёртое место.

Расклад кандидатов также должен определить так называемый супервторник 3 марта. В этот день праймериз пройдут сразу в 15 штатах. По их результатам станет понятно у кого из представителей Демпартии больше всего шансов стать кандидатом в президенты. Выборы в США пройдут 3 ноября.

. В штате Нью-Гэмпшир сегодня проходит первое голосование в рамках первичных партийных выборов (праймериз), где, судя по опросам общественного мнения, бывший вице-президент США Джозеф Байден может опять занять только четвертое место. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» американист Михаил Таратута.

По его словам, голосование в рамках первичных партийных выборов, которое сегодня проходит в штате Нью-Гэмпшир, может и не имеет «имиджевого значения», но, тем не менее, этот праймериз покажет предпочтения избирателей.

«По опросам в Нью-Гэмпшир подтверждается, что Байден может опять соскочить на 4-е место. И для него это очень и очень плохой знак — это просто «черная метка». Особенно в сочетании с тем обстоятельством, что он меньше всех остальных сумел собрать денег на свою предвыборную кампанию. Это уже ставит вопрос, насколько он избирателен, и сможет ли он продержаться, не говоря уже обо всех остальных своих проблемах, которые у него есть», — отметил он.

Руководство демократической партии, по словам М.Таратуты, всерьез задумывается — продержится ли Байден до партийного съезда, когда надо будет выдвигать кандидата от демократической партии.