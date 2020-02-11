Юрий Дудь снял для своего YouTube-канала документальный фильм о ситуации с ВИЧ в России

«Когда мы брались за этот выпуск, у нас был простой мотив: рассказать людям – в первую очередь молодым – про то, как не оказаться в этой статистике.» — говорит автор. Фильм под названием «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» появился на Ютуб-канале Юрия Дудя сегодня днем.

В фильме Юрий Дудь поговорил с главой «СПИД.Центра» Антоном Красовским, руководителем федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадимом Покровским, директором организации «СПИД, статистика, здоровье» Денисом Годлевским, а также людьми с диагнозами «ВИЧ» и «СПИД» и членами их семей.

Юрий Дудь отмечает, что задачей было сделать ликбез для «тех, кто не в теме» и ответить на важные вопросы о заболевании: как можно заразиться ВИЧ, можно ли рожать здоровых детей и полноценно жить до старости с этим диагнозом.

Также в фильме поднимается вопрос того, почему Россия ведет неэффективную борьбу с ВИЧ и приводятся данные статистики.