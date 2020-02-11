Сегодня в штате Нью-Гемпшир наблюдатели пытаются прогнозировать, насколько они могут повлиять на выбор лидера партии

Сегодня, в день первых национальных праймериз в штате Нью-Гемпшир наблюдатели пытаются прогнозировать, насколько они могут повлиять на окончательный выбор лидера партии, которому в ноябре предстоит сразиться с кандидатом от республиканцев.

Пресса штата Огайо, где в середине марта состоятся следующие после Нью Гемпшира праймериз, напоминает, что почти сокрушительная победа Берни Сандерса над Хиллари Клинтон четыре года назад никоим образом не предопределила исход следующего этапа голосований. Сайт Кливленд.ком, в частности, предлагает не делать далеко идущих выводов по сегодняшним результатам: демографические данные, доходы населения и география этих двух штатов очень разные, отмечает издание.

Накануне, обращает внимание Вашингтон пост, Берни Сандерс, проигравший в Айове своему молодому сопернику Бутиджичу, собрал в Нью-Гемпшире семитысячный митинг, который, по утверждению его штаба, стал для штата самым массовым. На нем 78-летний кандидат назвал президента-республиканца, цитата, «не только лгуном, но и мошенником». Впрочем, как напоминает Блумберг, та же Клинтон в недавнем телевизионном интервью, не называя имени Сандерса, намекнула, что ее беспокоят коллеги-демократы, которые, цитата, «слишком много обещают».

Дональд Трамп, также проведший накануне в Нью-Гемпшире встречу со своими сторонниками, заметил, что демократы до сих пор не получили окончательных результатов внутрипартийного голосования в Айове, и назвал их сегодняшние праймериз «скучным занятием».