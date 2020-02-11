МВД предлагает фиксировать техосмотр машин на видео

Как говорится на сайте ведомства, это может исключить фальсификацию данных и обеспечить качественную проверку автомобилей. Это, в свою очередь, снизит процент аварий по причине неисправности транспортных средств. В МВД отмечают, что в настоящее время проект соответствующего нормативного акта проходит общественное обсуждение.