МВД предлагает фиксировать техосмотр машин на видео

Как говорится на сайте ведомства, это может исключить фальсификацию данных и обеспечить качественную проверку автомобилей. Это, в свою очередь, снизит процент аварий по причине неисправности транспортных средств. В МВД отмечают, что в настоящее время проект соответствующего нормативного акта проходит общественное обсуждение.
2020-02-11T14:33:00+03:00
2020-02-11T14:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 11 февраля 2020
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