В Санкт-Петербурге суд приговорил двух полицейских к реальным срокам заключения за то, что они избили подростка

Колпинский районный суд решил, что правоохранители превысили полномочия. В конце мая сотрудники Евгений Аунинг и Алексей Заброда привезли в отделение 17-летнего Вадима Коваля. Охранник супермаркета заподозрил его в краже. По словам Коваля, его уложили на пол, сняли штаны и избили резиновыми дубинками. Также он отмечал, что его били руками и ногами по разным частям тела. А бабушка, которая пришла в отделение даже не узнала внука. На суде Ауниг и Заброда рассказали, что не выдержали грубых слов со стороны задержанного. По их утверждению, молодой человек их неоднократно оскорблял. В зале суда сослуживцы полицейских рассказали о положительных качествах сотрудников. Сами они извинились перед Ковалем и выплатили его семье суммарно 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако судья Ирина Браславская приняла решение отправить Заброду в колонию на год и восемь месяцев, а Аунига — на полтора года. Также оба получили двухлетний запрет на службу в органах.

Бывших сотрудников полиции взяли под стражу в зале суда.