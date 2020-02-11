Мосгорсуд приговорил к 18-ти годам заключения Нурлана Муратова по обвинению в убийства полицейского на станции метро «Курская». Он также должен будет выплатить 500 тысяч рублей родственникам погибшего. Ранее коллегия присяжных признала Муратова виновным в

преступлении. Сам Муратов свою вину не признал.