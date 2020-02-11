Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли

Футболист на днях опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором неудачно пошутил на тему коронавируса.

Деле Алли обвинили в расизме после того, как он выложил видео, снятое в аэропорту «Хитроу» в Лондоне.

В котором сам футболист в защитной маске ходит по аэропорту, а рядом с ним кашляет азиат. Затем в кадре появляется дезинфицирующее средство для рук и подпись к нему: «Вирус должен быть быстрее, чтобы настичь меня». После этого в социальных сетях поднялась волна недовольства в связи с поведением Алли. Не смотря на то, что полузащитник Тотенхема удалил ролик и принес извинения, Daily Mail утверждает, что дисциплинарная комиссия уже запросила у хавбека объяснения относительно данного видео. И не исключает того, что футболисту может грозить дисквалификация. В текущем сезоне Алли провел 28 матчей за «Тоттенхэм», в которых забил восемь голов. Кроме того, он регулярно вызывается в сборную Англии.

По официальным данным, вспышка коронавируса в Китае уже унесла жизни более 900 человек.