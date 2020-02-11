Песков: Зам.главы администрации президента Козак в новой должности будет заниматься Украиной и вопросам интеграции

Зам.главы администрации президента Дмитрий Козак в новой должности будет заниматься Украиной и вопросам интеграции, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом Песков отметил, что до сих пор не подписано прошение об отставке помощника президента Владислава Суркова, который до этого был основным куратором украинского направления.

Назначение Дмитрия Козака на украинское направление в самой Украине восприняли с осторожностью. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» украинский политолог Тарас Березовец.

«Назначение Козака на украинское направление было воспринято с определенной осторожностью. Дмитрий Козак в Украине малоизвестная личность, мало кто знает, что он еще и является этническим украинцем», — сказал он.

Т.Березовец отметил, что многие с украинской стороны опасаются повторения «сценария» реализации плана объединения Молдавии с непризнанным Приднестровьем (известный как «меморандум Козака»), только в отношении Донбасса и Украины. «Это возврат Донбасса на российских условиях, с внесением изменений в Конституцию, закрепления особого статуса Донбасса – с правом вето этого региона на внешнеполитический курс Украины», — отметил он.

Т.Березовец также отметил, что есть вероятность, что в ближайшее время удастся наладить железнодорожное сообщение с Донбассом и Крымом, а также возобновления подачи пресной воды.

«Возвышение и Дмитрия Козака, и Андрея Ермака, которого президент Украины В.Зеленский буквально недавно назначил главой своего офиса, будет способствовать тому, что двусторонний российско-украинский диалог будет идентифицироваться в ближайшее время. Я ожидаю, что мы увидим гуманитарные инициативы, возможно восстановления железнодорожного сообщения с купированным Донбассом и Крымом. Возможно даже возобновление подачи пресной воды», — сказал политолог.